Einzelhandel in der Region Bonn/Rhein-Sieg und bundesweit : So verlief das Weihnachtsgeschäft

Auf Menschen, die Geld oder Gutscheine zu Weihnachten bekommen haben, setzt der Einzelhandel in dieser Woche. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Bonn Die Hoffnung es Handels ruht auf dieser Woche, in der viele Menschen frei haben. Die Umsätze der Einzelhändler in der Region Bonn/Rhein-Sieg in der Vorweihnachtszeit reichen nicht an die Jahre vor der Corona-Pandemie heran.