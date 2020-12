Thema Nachhaltigkeit : So verlief der 45. Bonner Wirtschaftstalk

Die neue Stadtspitze will mehr Photovoltaik in Bonn, um die Klimaziele zu erreichen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Wenig konkrete Pläne hörte man am Mittwoch beim 45. Wirtschaftstalk in Bonn zum Thema Nachhaltigkeit. Dabei saß unter den Diskutanten auch die neue grüne Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Und dann fassten sie doch noch einen gemeinsamen Plan.

„Responsible Bonn“ – um Verantwortlichkeit und nachhaltiges Handeln sollte es gehen im 45. Bonner Wirtschaftstalk, zu dem die IHK Bonn/Rhein-Sieg am Mittwochabend zusammen mit der Sparkasse Köln-Bonn und den Stadtwerken virtuell ins Bonner Kunstmuseum geladen hatte. Man hätte sich bei der Gelegenheit näheren Aufschluss erhofft, wie denn die neue grüne Oberbürgermeisterin Katja Dörner die Stadt Bonn künftig auf dem angepeilten Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2035 führen möchte. Oder wie sich auf diesem Weg die Zusammenarbeit mit der CDU/FDP-Landesregierung in Düsseldorf anlässt, die beispielsweise immer noch auf Braunkohle setzt. Schließlich war eigens auch Umweltministerin Ursula Heinen-Esser angereist – mit dem Dienstwagen, wie sie zugab. Gewusst hätte man auch gern, wie es gelingt, ansässige Unternehmen für das Ziel einer nachhaltigen Stadtgesellschaft zu gewinnen.

Nachhaltiges Büromaterial

Vier Monate passiert nichts

So einig war sich die Runde in all dem, dass sie freimütig eine gemeinsame Radtour durch Bonn auf einem Vierer-Tandem verabredete. Das müsste freilich erst gebaut werden. Von persönlich nachhaltigem Verhalten am Tag der Veranstaltung wusste letztlich nur Katja Dörner zu berichten. Sie sei mit der Stadtbahn ins Museum gekommen. Aber vorher – schränkte sie ein – habe sie bei offenem Fenster geheizt.