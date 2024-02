Alltagshilfe für Senioren So viel Geld übernimmt die Pflegekasse für Betreuungsdienste

Seitdem ihr Mann vor 13 Jahren gestorben ist, lebt Inge Decker allein in ihrer großen Wohnung in Bonn. Die aufzugeben und in ein Seniorenheim zu ziehen, kommt für die 92-Jährige, die ihren richtigen Namen zum Schutz ihrer Privatsphäre nicht nennen möchte, nicht in Frage. „Hier habe ich Platz und kann tun und lassen, was ich will“, konstatiert sie und hat ihren Alltag entsprechend organisiert.