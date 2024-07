AOK-Gesundheitsreport Rheinland So viele Krankheitsfälle gab es 2023 in Bonn und der Region

So viele rheinländische Beschäftigte wie noch nie zuvor haben sich im vergangenen Jahr bei ihrem Arbeitgeber krankgemeldet. Der durchschnittliche Krankenstand lag bei 7,18 Prozent, was einem Plus von 0,19 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bedeutet: Pro Tag waren im Jahr 2023 durchschnittlich etwas mehr als sieben von 100 Beschäftigten krankgeschrieben. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Gesundheitsbericht der AOK Rheinland/Hamburg, der auf den Daten von mehr als 1,4 Millionen erwerbstätigen Versicherten der Krankenkasse basiert.