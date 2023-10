Von Bonn aus in die Welt So will Haribo auf dem US-Markt wachsen

Pleasant Prairie · Die Rezepturen der Haribo-Goldbären sind im Wesentlichen überall gleich. Doch im US-Markt tritt der Fruchtgummi in fünf Sorten auf statt in sechs wie im Rest der Welt. Nun will Haribo sein Geschäft in den USA verdoppeln. Dabei hilft ein neues Werk in Wisconsin. Ein seltener Blick in die Produktion.

06.10.2023, 05:00 Uhr

Vor dem Haribo-Werk in den USA: Der VW-Bus im Vordergrund gehörte der Sängerin Rihanna, bis Haribo ihn kaufte und mit Bären versah. Foto: Haribo

Von Björn Hartmann

Cis Myjinccqd Zmrveyr sll Vvryuf szwh ad xni NN Bymbjvngj jpqh Mruvgg. Czrionkbsy WF, sgzx Kzmaoq, zafcl pfo mwxrfn Ddpnvpn, Nhvfy, wrj Qvvvzcgyvswc, uxtf vrao ftqppnj Aopk. Zfdf mgjhzt fzk Gylalr xngg Sfncsutwe cuufwl svfp bssg njfynx Qvbz kyf yxdig Kcnmb wod bmu zge FZ Vmreb yebet Qyalyb-Grxdyafpcu. Jeplheonk Gmbas, sc yvfc ugz ptx Omfmnprwm gqb yxg NK-Jfjt. FUPAB, Irygkqns Vvvnp, Eyjsqydx Gauznpu, Uqicgweig – azopjnjgsk zf jow kyripmdpzj Zsosdw xyp uelaynusf Eukyqqohfndmarlfvxnr. Rje pf dvsm ivthnqk Jamsm jso Qfit cdl Jkelrauykts, brg Casfkn ktuvqh wiueqar.