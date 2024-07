NRW-Zahlen So wirtschaftsstark sind Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis

Die Bonner waren im Jahr 2022 wirtschaftlich besonders stark. Von allen Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen haben sie die höchste Wirtschaftsleistung überhaupt erbracht. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Die Wirtschaftsleistung wurde am Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemessen.