Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg : Solider regionaler Arbeitsmarkt erwartet

Die Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit ist nach starken Anstiegen während der Pandemie im vergangenen Jahr gesunken. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Bonn Die stabile Entwicklung des Arbeitsmarkts im vergangenen Jahr stimmt die Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg zuversichtlich. Angesichts des immer gravierenderen Fachkräftemangels will sie aber künftig mehr Geld in Weiterbildung stecken. Auch in das Bürgergeld setzt sie Hoffnung.