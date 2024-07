Sommerferien in NRW Flughafen Köln/Bonn rechnet mit Rekordflugzahlen

Die Sommerferien in NRW starten in wenigen Tagen, und mit ihnen wird am Flughafen Köln/Bonn großer Andrang herrschen. Im Sommer erwartet der Flughafen traditionell die größte Reisewelle des Jahres. In diesen Ferien soll die Zahl der Passagiere sogar noch ein wenig über der aus dem vergangenen Jahr liegen: Der Flughafen rechnet mit mehr als 1,7 Millionen Reisenden, wie er am Dienstag mitteilte. In den Sommerferien 2023 waren es noch ziemlich genau 1,7 Millionen.