Bonn Arbeitnehmer haben Anspruch auf bezahlte Freistellung, wenn sie durch die Unwetter-Katastrophe persönlich betroffen sind. Wie lange der Sonderurlaub gewährt wird, ist Ermessenssache.

Die Dauer des bezahlten Sonder­urlaubs ist im Bürgerlichen Gesetz­buch nicht fest­gelegt. In der Regel sind es ein oder mehrere Tage. „Es hängt häufig davon ab, in welchem Arbeits­verhältnis sich der Arbeitnehmer befindet. Jemand, der für ein halbes Jahr befristet beschäftigt ist, wird für einzelne Ereig­nisse weniger Sonder­urlaubs­tage bekommen als jemand, der seit 20 Jahren in einem Betrieb arbeitet“, sagt Klinke.

Das Bundesinnenministerium hat zudem in einem Rundschreiben 2019 bekräftigt, dass sowohl Bundesbeamte als auch Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst in diesen Situationen eine Arbeitsbefreiung von bis zu fünf Tagen erhalten können: zur Sicherung des eigenen, unmittelbar durch Hochwasser oder extremen Schneefall bedrohten Eigentums und in anderen Fällen der vorübergehenden Verhinderung der Arbeitsleistung infolge der akuten Katastrophe wegen Hochwassers oder extremen Schneefalls. „Die jeweilige Dienststelle hat innerhalb dieses Rahmens über den notwendigen Umfang nach Maßgabe aller bekannten Tatsachen eigenverantwortlich zu entscheiden“, heißt es in diesem Rundschreiben.