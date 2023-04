Hauptversammlung der Telekom im WCCB Sorgen um „sonniges Intermezzo“

T-Mobile US

Die Telekom hat am Dienstag durch Aktienzukauf ihre Anteile an T-Mobile US auf 50,2 Prozent erhöht. Dabei half eine zeitlich begrenzte Stimmrechtsvereinbarung mit dem japanischen Investor Softbank, der an T-Mobile US beteiligt ist und durch Aktientausch auch Anteile an der Telekom hält – inzwischen als größter privater Aktionär.