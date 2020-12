Finanzielle Abfederung der Werksschließung : Sozialplan für sächsisches Haribo-Werk steht

Grafschaft Die Geschäftsführung und der Betriebsrat des Haribo-Werks in Wilkau-Haßlau haben sich unter Mitwirkung der Gewerkschaft Nahrungsmittel-Genuss-Gaststätten (NGG) auf die Eckpunkte eines Sozialplans für die rund 150 Beschäftigten des Standorts verständigt.

Der Süßwarenhersteller Haribo will sein Werk in Wilkau-Haßlau zum Jahresende schließen. Als Grund dafür gibt das Unternehmen mit Hauptsitz in Grafschaft an, dass der Standort Wilkau-Haßlau nicht mehr die Anforderungen an eine wirtschaftliche und effiziente Produktionsstruktur erfülle. Zu diesem Ergebnis habe eine Wirtschaftlichkeitsprüfung der Produktionsstandorte geführt. Dafür soll die Produktion in den anderen vier Werken ausgebaut werden.