Geändertes Kundenverhalten Sparkasse Köln-Bonn schließt ein Drittel der Filialen

Die Sparkasse Köln-Bonn schließt 22 ihrer 63 Filialen. Die Standorte sollen künftig mit Sparkassen-Bussen angefahren werden, sagte Sparkassen-Chef Ulrich Voigt am Mittwoch in Köln. In Bonn sind sechs der bisher 17 Standorte von den Plänen betroffen: Bonn-Südstadt, Dransdorf, Endenich, Johanneskreuz in Bonn-Castell, Mehlem und Pützchen. Sie waren in der letzten Zeit nicht mehr ganztags oder nur an bestimmten Tagen geöffnet.