Förderung nachhaltiger Investitionen von Privatkunden : Sparkasse Köln-Bonn vergibt Zuschüsse zu Krediten

Köln Sparkasse Köln-Bonn vergibt Kreditzuschüsse an Privatkunden, wenn diese nachhaltige Investitionen tätigen. Dazu gehören Autokäufe und Hausmodernisierungen.

Die Sparkasse Köln-Bonn gibt Zuschüsse für nachhaltige Investitionen der Privatkundschaft, wenn diese Darlehen aufnehmen. Als Beispiel führt das Institut ein Lastenrad, barrierefreies Wohnen oder die Finanzierung einer Schrebergartenübernahme an. Kundinnen und Kunden, die für eine umweltschonende oder ressourcensparende Anschaffung eine Finanzierung abschließen, bekommen nach Sparkassen-Angaben eine Förderung aus sparkasseneigenen Mitteln von bis zu 1600 Euro. Das Institut hat bereits grüne Hypothekenpfandbriefe an institutionelle Investoren ausgegeben, um aus dessen Erlösen wiederum Kredite zur Finanzierung von Energiesparmaßnahmen bei Immobilien zu vergeben. „Durch die Vergabe grüner Kredite wollen wir den ökologischen CO 2 -Fußabdruck unserer Kredite reduzieren“, sagt Vorstandschef Ulrich Voigt.