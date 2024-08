Bundesagentur für Arbeit So viel zahlt der Staat 2024 bei Unternehmenspleiten

Dass immer mehr Unternehmen pleite gehen, ist nicht nur ein Gefühl, sondern drückt sich in diesem Jahr in handfesten Zahlen aus. Im Juli stieg die Zahl der Insolvenzen in Deutschland um ein Drittel auf insgesamt 1406 – ein Zehn-Jahres-Hoch, wie eine aktuelle Auswertung des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) zeigt. Die zunehmenden Pleiten belasten auch den Staatshaushalt mehr als sonst.