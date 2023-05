Cum-Ex-Prozess vor dem Bonner Landgericht Staatsanwalt fordert Bewährungsstrafe

Der 47-Jährige ist der erste von insgesamt vier angeklagten Bankern der Londoner Fondsgesellschaft Duet: Im Anschluss müssen sich drei ehemalige Partner von Duet, darunter auch Gründer Henry Gabay, ebenfalls vor der neunten großen Strafkammer in Bonn verantworten. Im aktuell verhandelten Fall geht es um einen Steuerschaden in Höhe von 92 Millionen Euro, den der Angeklagte mit verursacht haben soll: Duet sei im Rahmen der Dividendengeschäfte für das Trading verantwortlich gewesen, so der Vertreter der Staatsanwaltschaft in seinem Plädoyer. Für die von dem Banker mitaufgebauten Strukturen habe es keine wirtschaftlichen Gründe gegeben: „Sie dienten nur der Verschleierung“, fuhr der Staatsanwalt fort.