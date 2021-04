40 Stellen bei Step-G gefährdet : Bonner Gießerei plant Verlagerung nach Ostdeutschland

Bonn 40 Arbeitsplätze sind in der Gießerei des Bonner Aluminium-Profilherstellers Step-G gefährdet. Teile der Produktion sollen nach Ostdeutschland verlagert werden. Die Mitarbeiter kämpfen um den Erhalt am Standort Bonn.

Die Mitarbeiter des Aluminiumprofil-Herstellers Step-G kämpfen um den Erhalt der Gießerei am Standort Bonn. Rund 40 Arbeitsplätze seien durch die Pläne des Konzerns gefährdet, teilte die IG Metall Bonn-Rhein-Sieg am Mittwoch mit. Diese solle in ein Werk des Unternehmens in Hettstedt in Sachsen-Anhalt verlagert werden. Weder Konzernzentrale noch Werksleitung wollten sich am Mittwoch auf Anfrage zu den Plänen äußern.

Auch wenn der Konzern nach der Schließung Ersatzarbeitsplätze versprochen habe, sei die Stimmung in der Belegschaft schlecht, so Betriebsratsvorsitzender Nihat Ucan. „In der Gießerei arbeiten viele langjährige Beschäftigte im Alter über 50 Jahren“, sagt er. Sie erhielten für die körperlich anstrengende Arbeit im Schichtbetrieb rund um die Uhr Gehälter, die über denen in anderen Werksteilen liegen. Sie fürchteten nun nicht nur um ihre Lohnhöhe, sondern sorgten sich vor dem Abstieg in die Arbeitslosigkeit. „Auch in anderen Abteilungen am Standort Bonn steigt die Angst davor, dass nach der Gießerei weitere Schließungen folgen“, sagt Ucan, der seit 43 Jahren am Standort arbeitet.