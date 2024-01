Bearbeitung der Steuererklärungen Bonner Finanzämter deutlich langsamer bei Steuerbescheiden

Dennoch arbeiten die Ämter in der Region demnach schneller als der Bundesdurchschnitt von 56,86 Bearbeitungstagen. Im Schnitt warteten die Deutschen damit rund drei Tage länger als im Jahr zuvor. Mit 55,7 Tagen gehört das Finanzamt Bonn-Innenstadt zu den langsameren Behörden in der Region. Bonn-Außenstadt kommt auf eine Bearbeitungszeit von 50,6 Tagen. In Siegburg sind es 47,6 Tage und in Sankt Augustin 44,6 Tage. In Bad Neuenahr-Ahrweiler stieg die durchschnittliche Bearbeitungsdauer um neun Tage auf 54,7 Tage.