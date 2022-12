Anrufe schlagen fehl : Telekomnutzer melden aktuell Netzstörungen

Bonn Aktuell gibt es offenbar Störungen im Netz des Bonner Anbieters Telekom. Anrufe an bekannte Nummern seien laut zahlreicher Störungsmeldungen nicht möglich.

Bei der Telekom scheint es am Donnerstagnachmittag offenbar zu Störungen zu kommen. In den sozialen Medien und auf bekannten Störungsseiten hat eine Vielzahl an Nutzern Probleme gemeldet. Bei der Störung scheint es sich angesichts der Störungsmeldung um ein deutschlandweites Problem zu handeln.