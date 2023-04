Streik am Freitag und Samstag Ikea-Filialen in Köln von Streik bei Verdi betroffen

In fünf Ikea-Filialen in NRW wird am Freitag, 14. April, und Samstag, 15. April gestreikt. Betroffen sind die Häuser in Essen, Dortmund, Duisburg, Köln-Godorf und Köln-Butzweiler Hof. Die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) wolle damit den Druck auf die Unternehmensleitung erhöhen, die sich bisher Verhandlungen über einen „Zukunftstarifvertrag Ikea“ verweigere, heißt es von einem Sprecher der Gewerkschaft. Auch in anderen Bundesländern wie Berlin und Hamburg werde laut Verdi an diesen Tagen die Arbeit niedergelegt.