Schienengüterverkehr Bonner Wirtschaft leidet unter Sanierungsarbeiten

Streckensperrungen, Baustellen, Störungen und jetzt auch noch Streikwellen: Der Schienengüter- und Personenverkehr muss einiges aushalten. Auch in Bonn und Region finden zahlreiche Sanierungsarbeiten statt, die den Bahnverkehr beeinträchtigen. Die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg (IHK) hat von Firmen Beschwerden zur Zuganbindung erhalten. „Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich in verschiedenen Gremiensitzungen geäußert, dass bereits die generelle Zuganbindung ohne Baumaßnahmen verbesserungswürdig ist. In Zeiten von Baumaßnahmen auf der Schiene wird das Angebot noch weiter ausgedünnt, die Bahn stellt in diesen Zeiten keine wirkliche Alternative zum Pkw dar“, sagt IHK-Pressesprecher Jörn Wenge.