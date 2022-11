Wiederaufbauhilfen : Über angemessenen Hausrat entscheidet am Ende der Sachbearbeiter

Bei der Flut wurde das Werkzeug von Jürgen Müller aus Swisttal-Odendorf zerstört. Geld für Ersatz über die Wiederaufbauhilfe gibt es nicht. Foto: Juliane Hornstein

Swisttal Jürgen Müller aus Swisttal musste seinen Antrag auf Wiederaufbauhilfe 21 Mal nachbearbeiten – und bekam am Ende trotzdem einiges nicht genehmigt. An seinem Fall zeigt sich ein grundsätzliches Problem: Was beim Hausrat am Ende berücksichtigt und ersetzt wird, scheint einer gewissen Willkür zu unterliegen.