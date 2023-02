Tarifverhandlungen sind gescheitert : Bei der Post droht eine Streikwelle

Mir Warnstreiks wie hier in Stuttgart hatten Beschäftigte der Deutschen Post in den vergangenen Wochen ihre Forderungen untermauert. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bonn Bei der Deutschen Post steht jetzt ein Arbeitskampf bevor. Die Tarifverhandlungen zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft Verdi sind gescheitert.

Jetzt stehen die Zeichen auf Streik: Bei den Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten bei der Deutschen Post AG haben die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde kein Ergebnis erzielt. „Das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot ist weit von unseren Forderungen entfernt. Die Arbeitgeber waren nicht bereit, die Reallohneinbußen der Beschäftigten auszugleichen“, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. Insbesondere die lange Laufzeit von 24 Monaten und die geringe Entgelterhöhung im Jahr 2024 hätte das Risiko weiterer Reallohnverluste in den Augen der Gewerkschaft erhöht.

Urabstimmung eingeleitet

Das Post-Angebot sah vor, dass alle Tarifbeschäftigten und Auszubildenden über zwei Jahre hinweg die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro ausgezahlt bekommen. Außerdem sollten die Gehälter und Ausbildungsvergütungen um insgesamt 340 Euro pro Monat in zwei Stufen ab Anfang 2024 steigen. Dies hätte einem Einkommenszuwachs von insgesamt 4420 Euro pro Jahr entsprochen. Das Einstiegsgehalt für einen Paketsortierer hätte sich um 20,3 Prozent erhöht. Eine neueingestellte Zustellerin bekäme rund 18 Prozent mehr im Monat. Die Postzulage für Beamtinnen und Beamte wäre bis Ende 2024 verlängert worden.

„Historische Chance verspielt“

„Verdi hat eine historische Chance verspielt, die Zukunft der Deutsche Post in Deutschland zu sichern. Wir sind mit diesem Angebot an die Grenze des finanziell Machbaren gegangen, um besonders diejenigen unserer Beschäftigten zu unterstützen, die am stärksten die Herausforderungen der letzten Monate gespürt haben“, sagte Thomas Ogilvie, Konzernvorstand Personal und Arbeitsdirektor der Deutsche Post AG. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Gewerkschaft die Zukunft des Brief- und Paketgeschäftes und damit auch viele Arbeitsplätze aufs Spiel setze. Trotz der rückläufigen Gewinnentwicklung im deutschen Brief- und Paketgeschäft und der schwierigen regulatorischen Rahmenbedingungen sei das Unternehmen bereit gewesen, in den kommenden Jahren erhebliche Gehaltssteigerungen und einen zusätzlichen Inflationsausgleich für die Beschäftigten bereitzustellen.