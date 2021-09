Bonner kooperieren mit Techinvestor Softbank : Telekom baut Anteil an US-Tochter aus

Den Bonnern gehören bald mehr als 48 Prozent der Anteile: Eine Filiale des Mobilfunkunternehmens T-Mobile US am Times Square in New York. Foto: dpa/Christoph Dernbach

Bonn Die Deutsche Telekom erhöht den Anteilbesitz an ihrer US-Tochter T-Mobile US. Dafür kooperiert die Telekom mit dem japanischen Technologieinvestor Softbank. Außerdem zieht sich der Bonner Konzern aus den Niederlanden zurück.

Die Deutsche Telekom und die Softbank haben eine Vereinbarung geschlossen, durch die die Deutsche Telekom ihre Beteiligung an T-Mobile US um insgesamt 5,3 Prozent von 43,2 Prozent auf 48,4 Prozent erhöht. Der Bonner Konzern hatte bereits im Mai als Ziel genannt, die Beteiligung an T-Mobile US auf mehr als 50 Prozent zu erhöhen, um damit langfristig die bestehende unternehmerische Kontrolle über das US-Unternehmen zu sichern.

„Gewinnen strategischen Partner“

Telekom-Chef Timotheus Höttges bezeichnete das Geschäft als „äußerst vorteilhafte Transaktion“ für die Deutsche Telekom und ihre Aktionäre: „Wir erhöhen unsere Beteiligung an T-Mobile US und stärken damit unsere Beteiligung am Wertsteigerungspotential unserer US-Tochtergesellschaft. Wir gewinnen darüber hinaus mit Softbank einen wichtigen Aktionär und strategischen Partner mit hoher technischer und Investment-Expertise.“ Durch den höheren Anteil am Kapital von T-Mobile US erhöhe die Telekom ihre Beteiligung an den geplanten Synergien aus dem Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint sowie der starken Dynamik bei der Entwicklung von Gewinn, liquiden Mitteln und Unternehmenswert von T-Mobile US. Das gelte ebenso für den höheren Anteil an der geplanten Aktionärsvergütung von T-Mobile US von bis zu 60 Milliarden Dollar in den Jahren 2023 bis 2025.