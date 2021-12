Neunkirchen-Seelscheid bald mit schnellerem Internet : Telekom baut Glasfaser im ländlichen Raum aus

Neunkirchen-Seelscheid Im kommenden Jahr will der Bonner Konzern zwei Millionen Glasfaseranschlüsse verlegen. Viele davon sollen den ländlichen Raum erschließen. Neunkirchen-Seelscheid ist ein Beispiel dafür. Hier soll der Baustart im ersten Quartal sein.

Neunkirchen-Seelscheid im östlichen Rhein-Sieg-Kreis ist eine typisch deutsche Gemeinde im ländlichen Raum. Landschaftlich schön gelegen, die 20 000 Einwohner leben auf viele kleine Ortschaften verteilt. Viele von ihnen warten sehnsüchtig auf den Anschluss an das Glasfasernetz. Hügel und Täler sind für den Tiefbau eine Herausforderung. „In Zeiten der Pandemie sind schnelle Internetanschlüsse noch einmal wichtiger geworden“, sagt Nicole Berka (SPD), Bürgermeisterin von Neunkirchen-Seelscheid. Auf dem Netztag der Deutschen Telekom berichtete sie, welche Herausforderungen die Planung des Glasfaseranschlusses für eine Gemeinde wie Neunkirchen-Seelscheid bedeutet. Die Gemeinde habe keine eigene Baubehörde, sondern sei auf die Verwaltung des Rhein-Sieg-Kreises angewiesen. Da die Gemeinde nahe der Wahnbachtalsparre im Trinkwasserschutzgebiet liege, seien Baugenehmigungen außerdem gelegentlich schwierig. „Es sind viele Akteure mit im Spiel“, erklärte Berka. Das Thema Glasfaserausbau beschäftigte sie täglich in der Arbeit.

Baustart in Neunkirchen-Seelscheid im ersten Quartal

Im ländlichen Raum ziehen sich Ausbauprojekte oft noch zusätzlich hin, weil Fördermittel beantragt und genehmigt werden müssen, denn in dünner besiedelten Gegenden refinanziert sich der Ausbau für die Privatwirtschaft oft nicht. In Neunkirchen-Seelscheid ist die Ziellinie absehbar. Aktuell laufen die Planungen für den Ausbau, der Baustart soll dann im ersten Quartal 2022 folgen. Der Ausbau wird dann im Rahmen des Gemeinschaftsunternehmens Glasfaser Plus von Telekom mit dem australischen Investor IFM gemacht.

Auch Srini Gopalan, Chef von Telekom Deutschland, berichtete auf dem Netztag über langwierige Genehmigungsverfahren und hohe bürokratische Auflagen. Im Ausbau lege die Telekom einen Schwerpunkt auf den ländlichen Raum. Bis 2030 sollen in Kommunen mit weniger als 20 000 Einwohnern acht Millionen Glasfaser-Anschlüsse gebaut werden. Zusätzlich soll das Gemeinschaftsunternehmen Glasfaser Plus vier Millionen Haushalte auf dem Land mit Glasfaser versorgen.

Zwei Millionen neue Anschlüsse 2022

Auch beim Ausbau des Mobilfunknetzes ist die Telekom mit sich zufrieden. 90 Prozent der Bevölkerung könnten bereits die neuste Mobilfunk-Generation 5G nutzen, so Gopalan. Bis Ende 2025 soll 5G auch 90 Prozent der Landkarte abdecken.„Wir beschleunigen unseren Ausbau massiv. Im kommenden Jahr legen wir nochmal eine Schippe drauf und werden rund sechs Milliarden Euro in Deutschland investieren“, sagte Gopalan.

Energieeffizienz soll verdoppelt werden