Mehr schnelle Internetanschlüsse : Telekom baut Glasfaser-Netz schneller aus

Wo Leerrohre zur Verfügung stehen, ist das Verlegen von Glasfaserkabeln weniger aufwendig. Foto: dpa/Sina Schuldt

Bonn Die Deutsche Telekom zieht beim Glasfaser-Ausbau das Tempo an. Zunächst stehen drei Großstädte und der ländliche Raum im Vordergrund.

Bis Ende 2025 sollen mehr als eine Million Haushalte und Unternehmen in Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf mit Anschlüssen bis in das Haus hinein (Fiber to the home: FTTH) ausgestattet werden. Im März hatte die Telekom bereits angekündigt, in Berlin eine Million FTTH-Anschlüsse zu bauen.

Das Bonner Unternehmen leiste damit einen Beitrag zu dem Ziel, gemeinsam mit anderen Telekommunikationsunternehmen dafür zu sorgen, dass alle Haushalte und Unternehmensstandorte in Deutschland bis 2030 reine Glasfaseranschlüsse bekommen können, erläuterte am Montag Telekom-Deutschland-Chef Srini Gopalan. Dafür erhöhe die Telekom die Investitionen in das Netz massiv: Statt wie bisher rund 1,5 Milliarden Euro sollen rund 2,5 Milliarden pro Jahr in den Glasfaserausbau fließen. Für den Ausbau kooperiert der Konzern verstärkt mit anderen Telekommunikationsfirmen. Auch mit Netcologne, die in Köln und Bonn eigene Netze betreiben, laufen Gespräche, sagte Gopalan.