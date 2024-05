Tarifverhandlungen Telekom bessert Angebot nach

In den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Telekom ist eine Annäherung zu erkennen. In der vierten Tarifverhandlungsrunde haben die Arbeitgeber in Potsdam ein verbessertes Angebot vorgelegt. Die Beschäftigten sollen danach ab Dezember ein Gehaltsplus von 5,2 Prozent bekommen, im vorigen Angebot waren es 4,2 Prozent ab Januar 2025 gewesen. Ab Oktober 2025 sollen die Beschäftigten pro Monat 160 Euro zusätzlich bekommen, zuvor hatte das Management 150 Euro geboten. Außerdem sollen die Beschäftigten dieses Jahr schrittweise eine 2000 Euro hohe steuerfreie Inflationsausgleichsprämie bekommen.