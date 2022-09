Digital X in Köln : Telekom-Chef Höttges sorgt sich um „Made in Germany“

Telekom-Chef Timotheus Höttges auf der Bühne bei der Digital X. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln Die zweitätige Veranstaltung Digital X in Köln nimmt die Digitalisierung in den Blick. Telekom-Chef Höttges setzt auf Investitionen, um Deutschland voran zu bringen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anica Tischler

„Wir werden die Lebensadern der Digitalisierung in Deutschland bauen“, sagt Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Telekom, und erntet donnernden Applaus. Im Mediapark in Köln ist die „Inspiration Stage“der Digital X aufgebaut. Digital X ist eine von der Telekom ins Leben gerufene Ausstellung der Digitalisierung. Vor der Bühne ist kein Platz mehr frei, 2500 Gäste wollen hören, was Höttges zu sagen hat, über die Zukunft, die Digitalisierung und Deutschlands Rolle dabei.

„Made in Germany war mal ein hervorragendes Qualitätssiegel“, sagt Höttges. „Ich bin in Solingen aufgewachsen, da waren die Schneidwaren früher ein Riesending. Das war eine Qualitätsgarantie. Doch das wurde von der ersten Globalisierungswelle einfach hinweggefegt.“ Höttges zeichnet ein durchaus düsteres Bild Deutschlands als Unternehmerland. Er werde im Ausland von vielen Menschen immer wieder gefragt: „Was ist eigentlich in Deutschland los?“

Motto „Gemeinsam das Morgen gestalten“

Das Land sei einmal in vielen Industriebereichen führend gewesen, nun hinke man hinterher. Deutschland habe viel erreicht, betont der Telekom-Vorsitzende. „Doch wie kann es sein, dass wir uns auf unserem hart erarbeiteten Wohlstand ausgeruht haben und jetzt nicht mehr führend sein wollen?“ Genau dieser Anspruch solle in Deutschland wiedererweckt werden. „Und genau deswegen machen wir die Digital X, denn ich will Ihnen hier anhand der Digitalisierung zeigen, dass wir diesen Anspruch haben, führend zu sein und dass das auch geht.“

Höttgens Fokus liegt auf Investition in Innovation, denn nur dadurch könne Souveränität erreicht werden. Die Telekom entwickele sich zum größten Telekommunikationsanbieter der Welt. „Unsere Infrastruktur hat eine gute Basis für die Zukunft. Wir wollen alles tun, um unsere Gesellschaft digital zu unterstützen.“

Die zweitätige Digital X findet unter dem Motto „Gemeinsam das Morgen gestalten“ statt. In Zusammenarbeit mit mehr als 300 Partnern geht es um alles in puncto Digitales: Es gibt Vorträge zu Themen wie Bildung und Gesundheit, Urbanisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit sowie Workshops, Präsentationen der neuesten Technik-Trends, Start-ups und Innovation.

Auch Frank Schätzing und Jessica Alba dabei

Zu den bekanntesten Vortragenden gehören neben Höttges und Hagen Rickmann von der Telekom Steve Wozniak, Mitbegründer von Apple, Journalist Claus Kleber, Andrea Nahles als Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, der Kölner Autor Frank Schätzing und die US-Schauspielerin Jessica Alba als Gründerin des Unternehmens „Honest Company“ Das Programm findet an vier Orten statt: dem „Future Quartier“ im Stadtgarten, dem „Interactive Quartier“ im Friesenviertel, dem „Inspiration Quartier“ im Mediapark und dem „Disruption Quartier“ im Belgischen Viertel.

Nicht nur internationale, sondern auch lokale Unternehmer sind auf der Digital X zu finden. So präsentiert unter anderem Mark Schüler, Direktor des GOP Varieté Theater Bonn, im Brandhouse „Digitale Chancen“ eine neue VR-Tour für seinen Bonner Betrieb. Mithilfe der Virtual Reality-Brille (VR-Brille) bietet er eine virtuelle Rundtour durch das Haus an, ein digitaler Avatar fungiert als Tourguide und zeigt sich selbstironisch beim Outfit-Wechsel, oder auch als Koch in der eigenen Küche. Mit der VR-Tour will Schüler insbesondere ein jüngeres Publikum ansprechen, das „über die klassischen Wege“ nur noch schwer zu erreichen sei.