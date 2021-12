Personalwechsel beim Bonner Konzern : Frank Appel wird Aufsichtsratschef bei der Telekom

Bonn Frank Appel wird im kommenden Frühjahr neuer Aufsichtsratschef bei der Telekom. Vorstandschef Timotheus Höttges verlängert seinen Vertrag bei dem Bonner Konzern.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch für Post-Chef Frank Appel als neuen Vorsitzenden ausgesprochen. Appel wird sich bei der Hauptversammlung am 7. April nächsten Jahres zur Wahl stellen, um die Nachfolge von Ulrich Lehner anzutreten, der aus Altersgründen für keine weitere Amtszeit zur Verfügung steht.

„Mit Frank Appel schlagen wir der Hauptversammlung eine Führungspersönlichkeit vor, die zu den erfahrensten Managern in Deutschland gehört“, sagte Lehner. Er verfüge über eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die ihn für die neue Rolle bestens qualifizieren: So habe er bei der Deutschen Post in den letzten Jahren die Digitalisierung konsequent vorangetrieben. Darüber hinaus habe er ein ausgeprägtes Verständnis für das Wirtschaften in regulierten Märkten. In seiner bisherigen Rolle habe er gezeigt, wie man ein Unternehmen erfolgreich im globalen Wettbewerb, auch außerhalb Europas, positionieren kann.