Störungen in Beuel Telekom-Nutzer melden erhebliche Internet-Probleme

Mit dem Festnetz und dem Internet von der Telekom gibt es offenbar seit Donnerstagabend erhebliche Probleme. Entsprechende Meldungen häufen sich auf Portalen wie etwa allestörungen.de und netzwelt.de. Auch aus dem Raum Bonn kommen Störungsmeldungen. „Aktuell kann es zu Beeinträchtigungen an ihrem Festnetz-Anschluss kommen“, hieß es am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in einer Nachricht des Unternehmens an eine Kundin, die in Bonn-Ramersdorf lebt.