Konzern wächst durch US-Fusion : Telekom lässt die Hälfte im Homeoffice

Bonn Die Deutsche Telekom will ein Konzept für das hybride Arbeiten entwickeln. Mit dem zweiten Quartal beginnt durch die US-Fusion außerdem ein neues Zeitalter für den Bonner Konzern.

Für die Telekom beginnt mit dem zweiten Quartal ein neues Zeitalter. Mit der erstmaligen Einbeziehung von Sprint nach dem Abschluss der Fusion mit T-Mobile US am 1. April ändert sich für den Konzern vieles in der Größenordnung. Der Umsatz legte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37,5 Prozent auf 27 Milliarden Euro zu. Gleichzeitig wuchs der Betriebsbeginn (Ebitda) um 56,4 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro. In der organischen Betrachtung – also bereinigt um Veränderungen in der Einbeziehung von Unternehmen in die Bilanz und um Wechselkurseffekte – blieb der Umsatz mit einem Minus von 0,6 Prozent etwa stabil, und das bereinigte Ebitda stieg um 8,4 Prozent.