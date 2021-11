Pläne für Geschäftskundensäule : Telekom prüft Verkauf von T-Systems

Durch neue Raumkonzepte und Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten hat T-Systems die benötigte Bürofläche um 50 Prozent reduziert. Foto: dpa/picture alliance/dpa

Bonn Die Deutsche Telekom prüft den Verkauf von T-Systems. Beim Bonner Konzern steht auch die Möglichkeit der Abspaltung der Geschäftskundensäule oder die Herauslösung einzelner Teile im Raum.

Die Deutsche Telekom zieht einen Verkauf oder eine Abspaltung der Geschäftskundensäule T-Systems in Betracht. „Wir prüfen alle Optionen“, sagte ein Telekom-Sprecher am Donnerstag. Es sei nichts entschieden. „T-Systems hat Wachstumspläne“, so der Sprecher. Der Umbau hin zu mehr Digitalgeschäft laufe weiter. Aber es würden eben auch andere Zukunftspläne untersucht.

T-Systems ist seit vielen Jahren das Sorgenkind des Konzerns, weil sich klassische Geschäftsfelder in starkem Wandel befinden. Die Gewinnspannen sind gering, das Unternehmen macht oft Verluste. Stellenabbau hat es bereits mehrfach gegeben. Der seit Januar 2018 amtierende Chef Adel Al-Saleh verfolgt eine weitgehende Umstrukturierung des Geschäftes. 2018 hatte der Manager den Abbau von 10.000 der rund 37 000 Stellen weltweit angekündigt – davon rund 6000 in Deutschland. T-Systems will sich auf digitale Zukunftsfelder konzentrieren. Mittlerweile hat T-Systems auch nur noch 27.000 Beschäftigte, 1100 von ihnen arbeiten in Bonn. 2019 waren noch 1372 Beschäftigte in Bonn beheimatet. Hierarchieebenen wurden abgeschafft und die Geschäftsführung verkleinert.

Drittes Quartal mit Aufwärtstrend Für das dritte Quartal hatte Telekom-Chef Timotheus Höttges in der vergangenen Woche eine etwas positivere Geschäftsentwicklung genannt. Der Auftragseingang von T-Systems habe im Vergleich zum schwachen Vorjahresquartal um 15,1 Prozent auf 800 Millionen Euro zugelegt. Der Umsatz stieg um 1,7 Prozent auf eine Milliarde Euro. Das Ebitda erreichte im dritten Quartal 80 Millionen Euro. Das waren 3,9 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Telekom ist größter Kunde

Gegen einen Verkauf spricht aus Unternehmenssicht, dass die Telekom der größte Kunde von T-Systems ist und die Verflechtungen eng sind. Bei der Telekom wird auch eine Herauslösung einzelner Bestandteile des Geschäftes oder eine Abspaltung von T-Systems geprüft, bei der die Telekom nur noch ein Drittel der Anteile halten würde. Der Telekom-Großaktionär Bund würde ebenfalls ein Drittel halten und für das verbliebene Drittel würden Partner gesucht.

Vor einem guten Jahr sind die Telekommunikations-Dienstleistungen der Geschäftskundensäule T-Systems in das Geschäftskundensegment der Telekom Deutschland integriert worden. Allein in Deutschland sind 3000 Mitarbeiter in die neue Tochtergesellschaft der Telekom Deutschland gewechselt.

Erste Erfolge der Umstrukturierung der vergangenen Jahre litten unter Geschäftseinbrüchen während der Corona-Krise. Die IT-Sparte konzentriert sich künftig vor allem auf deutschsprachige Länder. „Wir wollen die Führungsposition in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausbauen und uns hier besonders stark aufstellen“, erläutert Al-Saleh. Darüber hinaus sollen regionale Märkte weltweit je nach Bedarf weiter bedient werden. Neu ist seit diesem Jahr auch die Konzentration auf die Automobilhersteller, das Gesundheitswesen, die öffentliche Hand und das Transportwesen. In diesen vier Branchen will T-Systems mit gezielten Investitionen Marktführer werden. In Deutschland rangiert der Digitaldienstleister beispielsweise in der Automobilindustrie seit über zehn Jahren an der Spitze.

Bislang hatte sich T-Systems auf multinationale Konzerne und Großunternehmen als Kunden spezialisiert. Zu den Kunden gehören Shell und Daimler. Künftig peilt der IT-Dienstleister auch große Mittelständler mit Umsatzvolumina zwischen einer und fünf Milliarden Euro an. Die Neuaufstellung soll ab 1. Januar 2022 greifen und bis 2023 vollständig umgesetzt sein.