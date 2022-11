Neue Geschäftskundenstrategie : Telekom richtet T-Systems neu aus

Bonn Tochterunternehmen konzentriert sich jetzt auf Großkunden. Zukäufe stehen wieder auf der Agenda

An der Dauerbaustelle T-Systems wird wieder gearbeitet: Die Deutsche Telekom will sich in der Betreuung der Geschäftskunden neu aufstellen. Zum Jahreswechsel will der Bonner Konzern unter dem Dach von Telekom Deutschland eine neue Geschäftseinheit für digitale Plattformen gründen, in die dann auch die bisherige T-Systems-Tochter Multimedia Solutions (MMS) übertragen wird. Die MMS ist ein eigenständiges Unternehmen und hat ihren Hauptsitz in Dresden. Die rund 1700 Digitalexperten sind aber bundesweit beheimatet. Sie entwickeln digitale Strategien für Unternehmen und den öffentlichen Sektor und setzen sie um. Der Umsatz liegt bei rund 200 Millionen Euro.