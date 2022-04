Tarifverhandlungen beim Bonner Konzern : Verdi lehnt Angebot der Telekom ab

Für 50.000 Tarifbeschäftigte und 5500 Nachwuchskräfte der Deutschen Telekom laufen derzeit Tarifverhandlungen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Bonn In der zweiten Runde der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Telekom hat der Konzern ein Angebot vorgelegt. Er bietet höhere Löhne in zwei Stufen an. Der Gewerkschaft Verdi reicht das Angebot nicht aus.

Die Deutsche Telekom hat in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen am Mittwochabend in Düsseldorf ein Angebot für die rund 50.000 Tarifbeschäftigten und 5500 Nachwuchskräfte der Telekom Deutschland vorgelegt. Das Angebot umfasst eine stufenweise Lohnerhöhung von bis zu 4,2 Prozent. Zum 1. Oktober sollen danach die Einkommen für Tarifbeschäftigte der niedrigeren Entgeltgruppen 1 bis 5 2,2 Prozent und für die Tarifbeschäftigten der höheren Entgeltgruppen um zwei Prozent steigen. Ein Jahr später würden dann die Gehälter für alle Tarifbeschäftigten um weitere zwei Prozent steigen. Zusätzlich bietet das Unternehmen 2022 eine Einmalzahlung von 400 Euro für die Entgeltgruppen 1 bis 5 an.

Für Nachwuchskräfte bietet das Unternehmen ebenfalls 2022 eine Tarifsteigerung von 2,2 Prozent und in 2023 von zwei Prozent sowie eine zusätzliche Einmalzahlung in 2022 von 100 Euro an. „Wir werden unsere Tarifbeschäftigten am Geschäftserfolg der Telekom in Deutschland angemessen beteiligen“, sagt die Verhandlungsführerin der Telekom, Sigrid Heudorf.

Die Telekom benötige vor dem Hintergrund geplanter jährlicher Investitionen in Deutschland in Höhe von rund sechs Milliarden Euro eine Lohnerhöhung mit Augenmaß. Eine Lohnsteigerung mit Augenmaß sichere die Wettbewerbsfähigkeit der Telekom, so Heudorf.

„Völlig unzureichend“