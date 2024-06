Hochzeitssaison So tief müssen Brautpaare in die Tasche greifen

Die Zeit von Mai bis Oktober ist die klassische Hochzeitssaison. Hier heiraten die meisten Paare – oder gehen in die Planungen für das darauffolgende Jahr. Doch gerade, wer in den beliebten Sommermonaten heiratet, muss zum Teil mit hohen Aufschlägen rechnen. Die Gesamtrechnung hängt davon ab, wie viele Gäste kommen, was das Brautpaar bereit ist, auszugeben, und welche Extras eingeplant sind. So lassen sich an manchen Stellen Kompromisse finden– an einigen Kosten jedoch ist kaum zu rütteln, selbst wenn das Paar sparen will. Der General-Anzeiger gibt eine Übersicht.