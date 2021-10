Auslandseinsätze des Technischen Hilfswerks : Flughafen Köln/Bonn wird zentrale Drehscheibe für Hilfseinsätze

Bonn/Köln Auslandseinsätze des Technischen Hilfswerks (THW) starten künftig vom Flughafen Köln/Bonn aus. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde am Donnerstag unterzeichnet.

Die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe im Juli haben deutlich gemacht, wie wichtig der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz sind. Rund 13.000 Mitarbeiter der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) waren allein seit Juli in den Hochwassergebieten im Einsatz, wie ihr Präsident Gerd Friedsam am Donnerstag berichtete. Die beiden jüngsten großen Krisen haben zudem gezeigt, dass die Notfallvorsorge nicht optimal ist. Aus diesem Grund hat der Bundestag in diesem Jahr rund 42 Millionen Euro für vier weitere Logistikzentren des THW zur Verfügung gestellt. In Hilden bei Düsseldorf entstand darüber hinaus ein neues Logistikzentrum, das als Dienstleister für alle Organisationseinheiten im THW fungiert. Dort werden auch die Materialien und Gerätschaften für THW-Auslandseinsätze zusammengestellt und gelagert.