Siegburger Modekette TK Fashion insolvent : Modegeschäfte in der Region vor unsicherer Zukunft

Bleibt zunächst geöffnet: die Bonner Lieblingsplatz-Filiale der Siegburger Firma TK Fashion in der Wenzelgasse. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Siegburg Mit der TK Fashion Group GmbH aus Siegburg hat ein weiterer Modehändler Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen betreibt Geschäfte auch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Das sind die Gründe, und so geht es weiter.