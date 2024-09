Bonner Beratergremium Tomaso Duso ist neuer Leiter der Monopolkommission

Neuer Vorsitzender der Monopolkommission ist der Volkswirtschaftler Tomaso Duso. Wie die Kommission mitteilte, wählte das fünfköpfige unabhängige Gremium Professor Duso am Mittwoch in der Nachfolge von Jürgen Kühling zu ihrem Chef. Duso leitet seit 2013 die Abteilung Unternehmen und Märkte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Außerdem hat er seit 2018 eine Professur für empirische Industrieökonomie an der Technischen Universität Berlin inne. Die Monopolkommission berät die Bundesregierung seit 50 Jahren in Wettbewerbsfragen.