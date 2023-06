Mein Traumjob So wurde ein Bonner Barbetreiber zum Orgelbauer

So gerne er sich an die Zeit erinnert: Sein Lebensmittelpunkt ist seine Familie. Und auch hier spielte ihm das Leben wieder in die Karten. Sein Arbeitgeber wollte den Orgelbaubetrieb weiter digitalisieren und schaffte Maschinen an, die Bohrungen und Zuschnitte erledigen. Damit die Maschine weiß, was sie zu tun hat, muss sie mit den passenden Daten gefüttert werden. Stein eignete sich die nötigen Kenntnisse an und übersetzt nun die technischen Zeichnungen seiner Kollegen in Pläne und Programme, nach denen die Maschine das Holz bearbeitet – seine Reisezeit liegt hinter ihm. Es ist die Leidenschaft für das Handwerk, für den Computer und für das Instrument, die Dimitri Stein davon überzeugt, seinen Traumberuf gefunden zu haben: „Ich möchte das am liebsten für den Rest meines Lebens machen.“ Seine Leidenschaft fürs Fliegen hat er trotzdem nicht ganz aufgegeben: Er hat seinen Computer zu einem Flugsimulator umgebaut – und verbringt nun zumindest seine Freizeit virtuell in der Luft.