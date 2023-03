Telekom will Mobilfunkkunden gewinnen : Treuebonus für Festnetzkunden

Telekom will Mobilfunkkunden gewinnen

Bonn Ein Treuebonus von bis zu 500 Euro soll Festnetzkunden der Deutschen Telekom dazu bringen, auch ihren Mobilfunkvertrag beim Bonner Konzern zu buchen. 100 Euro Bonus bekommen auch neue Kunden.

Mit einer offensiven Marketingstrategie will die Deutsche Telekom Festnetzkunden binden und neue Mobilfunkkunden gewinnen: Sie will Fest­netz- und Inter­net­kunden einen Treuebonus zahlen, wenn sie auch ihren Mobilfunkvertrag beim Bonner Konzern buchen. Abhängig davon, wie lange der Fest­netzvertrag besteht, wird auf einen Mobil­funk­ver­trag mit 24-mona­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit ein Bonus in Höhe zwischen 100 und 500 Euro einge­räumt.