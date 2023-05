Forderung nach höheren Löhnen Beschäftigte von Harry-Brot in Troisdorf legen Arbeit nieder

Nur wenige, die bei Aldi, Rewe oder Edeka einkaufen, kennen den Namen Harry-Brot. Dabei haben sie sicherlich schon einmal an der Backstation der Supermärkte zugegriffen: Aufgebackene Brötchen, süße Teilchen, Brot, hinter all dem steckt Harry-Brot. Der Großbäcker liefert die Ware tiefgekühlt an. Produziert wird sie unter anderem in Troisdorf, einem von zehn Standorten des Hamburger Unternehmens.