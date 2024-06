Suche nach Investoren Troisdorfer stellen vegane Hundesnacks bei „Höhle der Löwen“ vor

Luis Kesten (27) und Fabio Lehnert (26) kennen sich, seit sie vier Jahre alt sind. Gemeinsam wurden sie in Troisdorf-Eschmar groß: Kesten ist Teil einer Tierarztfamilie, Lehnert wuchs auf einem Bauernhof auf. Der Tierschutz ist ihnen ein großes persönliches Anliegen. „Für das Thema Tier schlägt schon immer unser Herz“, sagt Lehnert. Gemeinsam haben sie das soziale Start-up Hunderunde gegründet. „Wir möchten zeigen, dass unser Wirtschaftssystem ein großer Treiber sein kann, um etwas positiv in der Welt zu verändern.“ Am Montagabend stellen sie ihre Produkte in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ vor, um dort einen Investor für ihre Firma zu gewinnen.