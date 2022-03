Krieg in der Ukraine : Phoenix Reisen Bonn streicht Kreuzfahrten nach Russland

Krieg in der Ukraine

Der Bonner Veranstalter Phoenix Reisen stoppt seine Flusskreuzfahrten in Russland. Foto: Marcel Wolber

Bonn Der Bonner Reiseveranstalter Phoenix Reisen streicht aufgrund des Krieges in der Ukraine seine Kreuzfahrten nach Russland. Auch viele andere Reedereien planen um und laufen weder St. Petersburg noch Häfen im Schwarzen Meer an.

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat auch Phoenix Reisen aus Bonn Konsequenzen für das Kreuzfahrtgeschäft gezogen. Wie das Bonner Unternehmen auf GA-Anfrage mitteilte, seien wie bei den meisten Mitbewerbern auch die Russlandreisen gestrichen worden. „Wir haben Anfang der Woche als Erstmaßnahme alle Russlandflusskreuzfahrten für April und Mai abgesagt, am Dienstag folgten alle Flusskreuzfahrten bis inklusive Juli“, sagte Pressereferentin Heike Euskirchen. Die Bearbeitung erfolge sukzessive.

Hochseekreuzfahrten komplett gestrichen

„Nach Gesprächen mit der Reederei unserer Hochseeschiffe haben wir uns zudem entschlossen, russische Häfen auch aus unserem Hochseekreuzfahrtprogramm für dieses Jahr komplett zu streichen. Reederei und Produktmanagement arbeiten gerade an Alternativen. Da diese aber noch nicht definitiv bestätigt sind, auch seitens der jeweiligen Hafenbehörden, können wir hierzu noch keine weiteren Details veröffentlichen“, erklärte Euskirchen weiter.

Zuvor hatten auch bereits Tui Cruises und Aida Cruises bekannt gegeben, dass sie St. Petersburg vom Programm streichen. Eine Sprecherin von Aida Cruises teilte mit, die Reederei betrachte mit großer Sorge die Ereignisse und hoffe auf eine baldige friedliche Lösung. Die Reederei werde „den Reiseverlauf unserer Kreuzfahrtschiffe in der Sommersaison 2022 im Ostseeraum anpassen und unsere Gäste so bald wie möglich über die Änderungen informieren“, kündigte die Sprecherin an.