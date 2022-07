Umfrage-Institut aus Bonn : Infas entlässt alle Interviewer

Bonn Zum 1. Juli entlässt das in Bonn ansässige Unternehmen Infas alle seine Interviewer. In Zukunft sollen die Umfragen über Externe abgewickelt werden. Das trifft vor allem Renterinnen und Rentner, die mit der Arbeit als Interviewer ihre Einnahmen aufstockten.

Über 100 Wissenschaftler sind ebenfalls bei Infas angestellt. Die bleiben von der Entlassungswelle allerdings unberührt. Die Umfragen würden in Zukunft von Externen durchgeführt, heißt es knapp in einem Schreiben an die Mitarbeitenden, das dem GA vorliegt. Marina M., die aus Gründen des Quellenschutzes mit geändertem Namen genannt wird, gehört zu den Gekündigten. Eine Woche Vorlaufzeit habe man den Mitarbeitenden gegeben. „Das finde ich schon heftig“, sagt die Interviewerin. In Zukunft werde man die Interview-Leistungen auslagern. Das Schreiben beinhaltet ganze fünf Sätze.