Troisdorfer Unternehmen entwickelt gut recycelbare Fleischverpackung : Umweltinnovationspreis für Silver Plastics

Troisdorf Das Troisdorfer Unternehmen Silver Plastics hat eine Fleischverpackung entwickelt, die nur aus einem Stoff besteht und deshalb gut recycelbar ist. Der Geschäftsführer hadert mit dem Image von Plastik und denkt an einen neuen Namen für die Firma.

Das Troisdorfer Unternehmen Silver Plastics ist am Donnerstag mit dem Innovationspreis Rheinland genial der Metropolregion Rheinland zeichnet worden. Silver Plastics ist einer der führenden Hersteller von Kunststoffverpackungen für Lebensmittel wie Käse, Fleisch, Fisch oder Kuchen, die in Supermärkten verkauft werden.

Verpackungen recyceln

Das Recyceln von Verpackungen sei in der Branche ein großes Thema, sagt Ulrich Kremer, Geschäftsführer von Silver Plastics. In Deutschland würden immer noch sehr oft Lebensmittelverpackungen aus Polypropylen (PP) eingesetzt, da sie etwas günstiger in der Herstellung seien. Nordeuropäische Länder würden schon viel stärker PET einsetzen, was sich besser recyceln lasse. So lasse sich eine Kreislaufwirtschaft für Verpackungen herstellen.