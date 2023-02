Fall einer Bonnerin : Das können Sie bei unberechtigten Inkasso-Aufträgen tun

Rita Fricke betrachtet eine der Mahnungen, die sie innerhalb weniger Tage hintereinander zugeschickt bekommen hat. Von den Unternehmen dahinter hat sie noch nicht gehört. Foto: Axel Vogel

Bonn Landet eine Inkasso-Forderung im Briefkasten, sind Betroffene oft stark verunsichert – vor allem, wenn sie die Forderung partout nicht nachvollziehen können. So ging es auch einer Bonnerin - was in so einem Fall zu tun ist.