Deutsche Unesco-Kommission „40 Prozent der Künstler verdienen weniger als 10.000 Euro im Jahr“

Die Deutsche Unesco-Kommission will die Kultur- und Kreativszene gerechter machen. Als Vorbild dient das Fairtrade-Siegel: Besonders nachhaltige und faire Geschäftsmodelle sollen eine Art Label erhalten. Wie das funktionieren kann und warum die Charta erst der Anfang ist, darüber sprach Nina Bärschneider mit dem Vize-Generalsekretär der Deutschen Unesco-Kommission, Lutz Möller. Die Kommission sitzt in der Martin-Luther-Allee in Bonn, während der UN-Campus im Langen Eugen das Internationale Zentrum für Berufsbildung der Unesco beherbergt. Sie ist eine von 200 Nationalkommissionen der Unesco, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation.