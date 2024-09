Nach Unfällen und Mängeln So entsorgen Sie ein kaputtes E-Auto fachgerecht

Zwar sind Elektroautos hierzulande im Vergleich zu Wagen mit Verbrennungsmotor seltener auf den Straßen zu sehen und in der Regel auch noch nicht am Ende ihres Lebenszyklus angelangt. Kaputt gehen manche von ihnen aber auch jetzt schon, zum Beispiel, weil sie in einen Unfall verwickelt sind oder weil sie wegen schadhafter Bauteile eine Panne haben. Ist die Reparatur dann nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll, muss der Wagen fachgerecht entsorgt werden. Und das ist für die Halter nicht immer einfach – und kann zudem teuer werden.