Industrie und Handel in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis : Unternehmen der Region sind weniger optimistisch

Bonn Die Unternehmen in der Region Bonn/Rhein-Sieg sind weniger optimistisch. Die Industrie leidet unter hohen Energiepreisen und gestörten Lieferketten.

Für die Unternehmen in der Region Bonn/Rhein-Sieg trüben sich die Geschäftsaussichten ein. 30 Prozent erwarten eine Verschlechterung ihrer Geschäfte und nur 21 Prozent eine Verbesserung. Das geht aus der neuen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg hervor, die Präsident Stefan Hagen und Hauptgeschäftsführer Hubertus Hille am Donnerstag vorstellten. Die aktuelle Geschäftslage bewerten die Unternehmer hingegen noch etwas positiver: Während 33 Prozent sie als gut bezeichnen, nennen 18 Prozent sie schlecht.

Gegenüber der Umfrage aus dem Februar sackte der Konjunkturklimaindikator von 108 auf 102 Punkte ab. Bei Werten über 100 Punkten gibt es mehr positive als negative Antworten. Die Eintrübung der Aussichten hat klare Ursachen: „Das größte Risiko sehen wir in der Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise und in deren Verfügbarkeit“, sagte Hagen. Daneben würden von den Unternehmen der Fachkräftemangel und die steigenden Arbeitskosten genannt. Die hohen Inflationsraten würden sich schnell in höheren Lohnforderungen niederschlagen: „Dann haben wir eine Lohn-Preis-Spirale“, so der IHK-Präsident. Schon jetzt beobachte er, dass der Mindestlohn kaum noch eine Rolle spiele. Im Einzelhandel würden bereits Stundenlöhne von 14 Euro gezahlt, weit mehr als der Mindestlohn, der zum Oktober auf zwölf Euro steigen soll.