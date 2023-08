BaFin soll einschreiten Verbraucherzentrale legt Beschwerde gegen Postbank ein

Die Missstände bei der Postbank nehmen inzwischen ungeahnte Ausmaße an. Nachdem es zahlreiche Beschwerden rund um den IT-Umzug und ein Datenleck gegeben hatte, hat die Verbraucherzentrale NRW nun Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) eingereicht. Das teilte sie am Mittwoch mit. Konkret geht es um den Umgang der Postbank mit gepfändeten Konten, den die Verbraucherzentrale als „katastrophal“ bezeichnet. Zahlreiche Betroffene kommen demnach seit Monaten nicht an ihr Guthaben. Seit Mai erreichten tägliche mehrere Beschwerden die NRW-Zentrale und ihre Niederlassungen, sagte eine Sprecherin.