Streik am Freitag Geschäfte in Bonn und der Region von Verdi-Streik betroffen

In Köln findet am Freitag um 10 Uhr eine Kundgebung statt, bei der die NRW-Verhandlungsführerin für den Handel, Henrike Eicholt, zu den Streikenden sprechen wird. „Die Beschäftigten im Handel sind wütend. Sie warten seit über neun Monaten auf einen Tarifabschluss und damit auf eine nachhaltige Verbesserung ihrer Einkommen“, so Eicholt vor dem Warnstreik. Die Gewerkschaft fordert für den Einzelhandel in NRW 2,50 Euro mehr Gehalt, ein höheres Ausbildungsgehalt sowie verlängerte Tarifverträge. Für den Groß- und Außenhandel werden 13 Prozent mehr Lohn gefordert.